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В Україні 7 млн. пенсіонерів - Пенсійний фонд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:07
Тогда их уже никто слушать не будет, как нынешних пенсионеров.
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sal
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:02
AlifeSoft написав: RomanTik написав:
вы еще предложите копить в гривне. где и как должен копить сферический пенсионер?
В американских или европейских деривативах или банках, да официально нельзя, но кто хотел - тот сделал. Проблема в том что в Украине не умеют жить по средствам, практически всю зарплату (не зависимо от её размера) люди тратят, на пенсию не остаётся. Так что приходится потом выживать на госпенсию.
А почему нельзя....?Очень даже можно,например в страховых накопительных компаниях.Всё легально,было бы желание.Я с 1998г.так и делал,когда это было ещё дикостью и все крутили пальцем у виска и говорили:"....ты чё дурень,это-кидалово,а вдруг ещё не доживёшь".Программа на 20лет была(казалось вечностью) и в 2017году закончилась(20 лет пролетело мигом),а если интересно итоги,могу поведать.......
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chumakcm1430
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:28
yanyura написав:
А потом наступает старость со всеми ее "прелестями". И тут появляется очередной молодой "умник", который начинает учить жить, не понимая, что когда и он состарится, появится новый, аналогично учащий жить, но теперь уже его самого.
Видел 70-летних IT-шников, они до сих пор в шоколаде и живут лучше европейских пенсионеров.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
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AlifeSoft
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Додано: Пон 14 січ, 2019 17:00
AlifeSoft написав: yanyura написав:
А потом наступает старость со всеми ее "прелестями". И тут появляется очередной молодой "умник", который начинает учить жить, не понимая, что когда и он состарится, появится новый, аналогично учащий жить, но теперь уже его самого.
Видел 70-летних IT-шников, они до сих пор в шоколаде и живут лучше европейских пенсионеров.
Ага, пьют смузи, ездят на гироскутерах и парят вейпы. Сказочник. Мне 32 и я уже понимаю и чувствую, что именно как "айтишник" я становлюсь динозавром, потому что вместо одного меня можно нанять 10 обезьян-студентов, которые напишут намного больше кода, хоть и кривого и жадного, но работающего. Поэтому в таком возрасте путь уже только в административном направлении в этой сфере. А это уже не так айтишник, как менеджер, просто работающий в этой сфере.
Так что истории про 70-летних айтишников - это очень забавно, вот только это сказки для 70-летних бабок на лавочке.
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Imp
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Додано: Пон 14 січ, 2019 17:08
Imp написав:
Так что истории про 70-летних айтишников - это очень забавно, вот только это сказки для 70-летних бабок на лавочке.
Есть они, есть. "Деды", что пишут на каком-нибудь Коболе, и очень востребованы, потому что в мире все еще море систем, работающих на нем, а специалистов мало.
Другое дело, что это скорее исключения
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Faceless
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Додано: Пон 14 січ, 2019 19:53
Imp написав:
Сказочник. Мне 32 и я уже понимаю и чувствую, что именно как "айтишник" я становлюсь динозавром, потому что вместо одного меня можно нанять 10 обезьян-студентов, которые напишут намного больше кода, хоть и кривого и жадного, но работающего.
Бросайте фронтенд на JavaScript и переходите в разработку AI. Там до сих пор используются алгоритмы от 60-х и чем больше человек знает, тем более он сможет реализовать. Студент там просто не сможет реализовать рабочее решение. Учитывая хайп, это направление сейчас развивается как веб в начале своего пути.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
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AlifeSoft
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Додано: Вів 15 січ, 2019 11:36
AlifeSoft написав: Imp написав:
Сказочник. Мне 32 и я уже понимаю и чувствую, что именно как "айтишник" я становлюсь динозавром, потому что вместо одного меня можно нанять 10 обезьян-студентов, которые напишут намного больше кода, хоть и кривого и жадного, но работающего.
Бросайте фронтенд на JavaScript и переходите в разработку AI. Там до сих пор используются алгоритмы от 60-х и чем больше человек знает, тем более он сможет реализовать. Студент там просто не сможет реализовать рабочее решение. Учитывая хайп, это направление сейчас развивается как веб в начале своего пути.
А кто Вам сказал что я в вебе? В вебе сейчас сидят в основном вчерашние студенты, решившие "войти в айти" после месячных курсов за баблом, я их для себя определяю как "смузихлебы".
Я сижу на старом добром чистом Си.
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Imp
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Додано: Вів 15 січ, 2019 11:43
Faceless написав:
в мире все еще море систем, работающих на нем, а специалистов мало.
Где мир, а где Украина.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 14:11
В Украине с 2019 года действуют новые пенсионные правила. В формуле расчета пенсии вместо заработной платы за два прошедших года, как это было в 2018-м, будут использовать показатель за три года.
Согласно новым требованиям, в этом году на заслуженный отдых могут выйти только те украинцы, которые имеют 26 лет стажа и более. Нет стажа – нет пенсии. Такое правило, как объясняют в Министерстве социальной политики, должно стимулировать украинцев выходить из “тени”, получать “белую” зарплату и платить налоги.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 15:14
Да интересно, расскажите в долларах сколько % + за 20 лет получили?
chumakcm1430 написав: AlifeSoft написав: RomanTik написав:
вы еще предложите копить в гривне. где и как должен копить сферический пенсионер?
В американских или европейских деривативах или банках, да официально нельзя, но кто хотел - тот сделал. Проблема в том что в Украине не умеют жить по средствам, практически всю зарплату (не зависимо от её размера) люди тратят, на пенсию не остаётся. Так что приходится потом выживать на госпенсию.
А почему нельзя....?Очень даже можно,например в страховых накопительных компаниях.Всё легально,было бы желание.Я с 1998г.так и делал,когда это было ещё дикостью и все крутили пальцем у виска и говорили:"....ты чё дурень,это-кидалово,а вдруг ещё не доживёшь".Программа на 20лет была(казалось вечностью) и в 2017году закончилась(20 лет пролетело мигом),а если интересно итоги,могу поведать.......
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