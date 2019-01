Додано: Вів 15 січ, 2019 16:41

Imp написав: А кто Вам сказал что я в вебе? В вебе сейчас сидят в основном вчерашние студенты, решившие "войти в айти" после месячных курсов за баблом, я их для себя определяю как "смузихлебы".



Я сижу на старом добром чистом Си.



Ну еще кроме языка есть алгоритмы и предметка. Довольно много предметок требует 10+ лет для того чтобы разбираться во всех нюансах. Думаю, IT-шники пишущие драйвера (С/C-с-классами) будут востребованы и сейчас, просто потому что студент нормально не разберется в уровнях приоритетов ядра и использовании разных API.

