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В Україні 7 млн. пенсіонерів
- Пенсійний фонд

В Україні 7 млн. пенсіонерів - Пенсійний фонд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:41

  Imp написав:А кто Вам сказал что я в вебе? В вебе сейчас сидят в основном вчерашние студенты, решившие "войти в айти" после месячных курсов за баблом, я их для себя определяю как "смузихлебы".

Я сижу на старом добром чистом Си.


Ну еще кроме языка есть алгоритмы и предметка. Довольно много предметок требует 10+ лет для того чтобы разбираться во всех нюансах. Думаю, IT-шники пишущие драйвера (С/C-с-классами) будут востребованы и сейчас, просто потому что студент нормально не разберется в уровнях приоритетов ядра и использовании разных API.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 11:11

  AlifeSoft написав:
  Imp написав:А кто Вам сказал что я в вебе? В вебе сейчас сидят в основном вчерашние студенты, решившие "войти в айти" после месячных курсов за баблом, я их для себя определяю как "смузихлебы".

Я сижу на старом добром чистом Си.


Ну еще кроме языка есть алгоритмы и предметка. Довольно много предметок требует 10+ лет для того чтобы разбираться во всех нюансах. Думаю, IT-шники пишущие драйвера (С/C-с-классами) будут востребованы и сейчас, просто потому что студент нормально не разберется в уровнях приоритетов ядра и использовании разных API.

В идеале так и должно быть. Но последние несколько лет IT сфера в Украине стала не на те рельсы. Приоритет отдан code monkey, которых вместо одного опытного можно посадить десяток и они что-нибудь да напишут, как в теореме бесконечных обезьянах.
А так как львиная доля IT сегодня работает на атусорсе/аутстафе и именно на них ориентируется весь рынок, то забугорному заказчику слова о 20 программистах, работающих над проектом звучат заманчивее, чем слова о двух опытных программистах. Всего лет 5 назад ситуация была другой.
КОроче трава вчера была зеленее :)
Imp
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 11:29

Re: по-новому

Солидарная пенсионная система – это единственный гарант выплат пенсий при любых экономических условиях.
Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает пресс-служба Министерства социальной политики.
sal
 
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