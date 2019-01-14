В Україні 7 млн. пенсіонерів - Пенсійний фонд

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Imp написав:А кто Вам сказал что я в вебе? В вебе сейчас сидят в основном вчерашние студенты, решившие "войти в айти" после месячных курсов за баблом, я их для себя определяю как "смузихлебы".
Я сижу на старом добром чистом Си.
Ну еще кроме языка есть алгоритмы и предметка. Довольно много предметок требует 10+ лет для того чтобы разбираться во всех нюансах. Думаю, IT-шники пишущие драйвера (С/C-с-классами) будут востребованы и сейчас, просто потому что студент нормально не разберется в уровнях приоритетов ядра и использовании разных API.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Imp написав:А кто Вам сказал что я в вебе? В вебе сейчас сидят в основном вчерашние студенты, решившие "войти в айти" после месячных курсов за баблом, я их для себя определяю как "смузихлебы".
Я сижу на старом добром чистом Си.
Ну еще кроме языка есть алгоритмы и предметка. Довольно много предметок требует 10+ лет для того чтобы разбираться во всех нюансах. Думаю, IT-шники пишущие драйвера (С/C-с-классами) будут востребованы и сейчас, просто потому что студент нормально не разберется в уровнях приоритетов ядра и использовании разных API.
В идеале так и должно быть. Но последние несколько лет IT сфера в Украине стала не на те рельсы. Приоритет отдан code monkey, которых вместо одного опытного можно посадить десяток и они что-нибудь да напишут, как в теореме бесконечных обезьянах. А так как львиная доля IT сегодня работает на атусорсе/аутстафе и именно на них ориентируется весь рынок, то забугорному заказчику слова о 20 программистах, работающих над проектом звучат заманчивее, чем слова о двух опытных программистах. Всего лет 5 назад ситуация была другой. КОроче трава вчера была зеленее
Солидарная пенсионная система – это единственный гарант выплат пенсий при любых экономических условиях. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает пресс-служба Министерства социальной политики.