В Україні 7 млн. пенсіонерів - Пенсійний фонд

Додано: Сер 16 січ, 2019 13:31

Imp написав: А так как львиная доля IT сегодня работает на атусорсе/аутстафе и именно на них ориентируется весь рынок, то забугорному заказчику слова о 20 программистах, работающих над проектом звучат заманчивее, чем слова о двух опытных программистах. Всего лет 5 назад ситуация была другой.

КОроче трава вчера была зеленее А так как львиная доля IT сегодня работает на атусорсе/аутстафе и именно на них ориентируется весь рынок, то забугорному заказчику слова о 20 программистах, работающих над проектом звучат заманчивее, чем слова о двух опытных программистах. Всего лет 5 назад ситуация была другой.КОроче трава вчера была зеленее

Вот только джвунов почему-то дофига и они никому не нужны,а мидлы и сеньоры всем нужны. Стоит мне просто выложить в том же dou в топике своё резюме, как пример оформления - его сразу же находят рекрутеры и начинают долбить скайп. Хотя я уже 7 лет работаю в одной компании, 5 лет над проектов и работы там еще не менее чем на 7 лет (а может и больше), так как приходится улучшать, доделывать и адаптировать под рынок.