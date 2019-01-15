В Україні 7 млн. пенсіонерів - Пенсійний фонд

Додано: Чет 17 січ, 2019 15:31

Да интересно, расскажите в долларах сколько % + за 20 лет получили?[/quote] Мне друзья проживающие в Европе(бывшие спортсмены призёры Европы,Мира),посоветовали начинать думать о старости с юности.После того как мой товарищ попал в аварию в Австрии и его собрали по частям,при этом все расходы оплатила страховая компания "Grazer Wechselseitige Versicherung AG",я призадумался,а с 1998г.в возрасте не столь юном всё и началось.Программы есть на 10-15-20-25 лет.Оплаты годовые,сумма(сколько на себя любимого не жалко)от 300$ до 100тыс.в год.Так-как это было что-то новое и неизвестное,начал первый год с 300$/год.Но через 2 года,перезаключил сумму по 1500$/год и так ещё 18лет.Каждый год я отправлял себе"дорогому"-1500$ на счёт(при этом последний хр...н,без соли не доедал,не подумайте),но был защищён страховым"зонтиком"и на поступающие суммы начислялся сложный процент,каждый год разный от 2.8% до 3,8%.За 20 лет "зарядил" денег туда 27.6тыс.$.И вот 2017г.моя программа закончилась(Слава Богу жив,здоров).В 2017 пришло письмо с Австрийского почтового банка"Postsparkasse"(средства страх компании"Grazer Wechselseitige Versicherung AG"находятся там)"Мы рады сотрудничеству с Вами и т.д и т.п,Ваша сумма 1.02.2017г.=46370$.Вы можете её забрать или хранить под сложный 2.1%/год.(кстати по страховой программе налогом данная сумма не облагается),Ну вот годик полежала 1108$"приклеилось",вроде мизер 1108/12=92х28=2585грн/м-ц,но почти ср.пенсия и общ.сумма на месте,могу снять все и жить на неё,что останется могу по завещанию нащадкам оставить или "гульнуть на все перед концом"(кому что нравится).Это и есть типа накопительная европейская система.