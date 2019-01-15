В Україні 7 млн. пенсіонерів - Пенсійний фонд

Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Imp написав:А кто Вам сказал что я в вебе? В вебе сейчас сидят в основном вчерашние студенты, решившие "войти в айти" после месячных курсов за баблом, я их для себя определяю как "смузихлебы".
Я сижу на старом добром чистом Си.
Ну еще кроме языка есть алгоритмы и предметка. Довольно много предметок требует 10+ лет для того чтобы разбираться во всех нюансах. Думаю, IT-шники пишущие драйвера (С/C-с-классами) будут востребованы и сейчас, просто потому что студент нормально не разберется в уровнях приоритетов ядра и использовании разных API.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Imp написав:А кто Вам сказал что я в вебе? В вебе сейчас сидят в основном вчерашние студенты, решившие "войти в айти" после месячных курсов за баблом, я их для себя определяю как "смузихлебы".
Я сижу на старом добром чистом Си.
Ну еще кроме языка есть алгоритмы и предметка. Довольно много предметок требует 10+ лет для того чтобы разбираться во всех нюансах. Думаю, IT-шники пишущие драйвера (С/C-с-классами) будут востребованы и сейчас, просто потому что студент нормально не разберется в уровнях приоритетов ядра и использовании разных API.
В идеале так и должно быть. Но последние несколько лет IT сфера в Украине стала не на те рельсы. Приоритет отдан code monkey, которых вместо одного опытного можно посадить десяток и они что-нибудь да напишут, как в теореме бесконечных обезьянах. А так как львиная доля IT сегодня работает на атусорсе/аутстафе и именно на них ориентируется весь рынок, то забугорному заказчику слова о 20 программистах, работающих над проектом звучат заманчивее, чем слова о двух опытных программистах. Всего лет 5 назад ситуация была другой. КОроче трава вчера была зеленее
Солидарная пенсионная система – это единственный гарант выплат пенсий при любых экономических условиях. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает пресс-служба Министерства социальной политики.
Imp написав:А так как львиная доля IT сегодня работает на атусорсе/аутстафе и именно на них ориентируется весь рынок, то забугорному заказчику слова о 20 программистах, работающих над проектом звучат заманчивее, чем слова о двух опытных программистах. Всего лет 5 назад ситуация была другой. КОроче трава вчера была зеленее
Вот только джвунов почему-то дофига и они никому не нужны,а мидлы и сеньоры всем нужны. Стоит мне просто выложить в том же dou в топике своё резюме, как пример оформления - его сразу же находят рекрутеры и начинают долбить скайп. Хотя я уже 7 лет работаю в одной компании, 5 лет над проектов и работы там еще не менее чем на 7 лет (а может и больше), так как приходится улучшать, доделывать и адаптировать под рынок.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Imp написав:А так как львиная доля IT сегодня работает на атусорсе/аутстафе и именно на них ориентируется весь рынок, то забугорному заказчику слова о 20 программистах, работающих над проектом звучат заманчивее, чем слова о двух опытных программистах. Всего лет 5 назад ситуация была другой. КОроче трава вчера была зеленее
Вот только джвунов почему-то дофига и они никому не нужны,а мидлы и сеньоры всем нужны. Стоит мне просто выложить в том же dou в топике своё резюме, как пример оформления - его сразу же находят рекрутеры и начинают долбить скайп. Хотя я уже 7 лет работаю в одной компании, 5 лет над проектов и работы там еще не менее чем на 7 лет (а может и больше), так как приходится улучшать, доделывать и адаптировать под рынок.
Миддлы-сеньоры нужны, бесспорно, потому как их мало. Это все логично. Просто на позицию мидла-сеньора обычно хантят, а на позицию джуна компанию заваливают стопками резюмешек сами джуны. Отсюда и складывается мнение, что джуны не нужны. А по факту позиции джуна занимают процентов 80 всего рынка программистов (если не больше). Просто за ними не надо бегать, они сами прибегают табунами.
AlifeSoft написав:Хотя я уже 7 лет работаю в одной компании
AlifeSoft написав:Знаете, как устроено у нас в IT. Если человек будет варится годами в собственном коллективе его профессиональный уровень может остаться на уровне джуна. Особенно это заметно в госконторах, где вроде бы "программисты" глами работают но работают на 5-7 тыс грн. Если же человек меняет компании и проекты его профессиональный уровень растёт, вместе с ростом зарплаты.
AlifeSoft написав:Хотя я уже 7 лет работаю в одной компании
AlifeSoft написав:Знаете, как устроено у нас в IT. Если человек будет варится годами в собственном коллективе его профессиональный уровень может остаться на уровне джуна. Особенно это заметно в госконторах, где вроде бы "программисты" глами работают но работают на 5-7 тыс грн. Если же человек меняет компании и проекты его профессиональный уровень растёт, вместе с ростом зарплаты.
Ну у меня 18 лет опыта в IT, более десятка компаний. Могу в личку отправить резюме, если обещаете никуда не выкладывать.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft написав:Хотя я уже 7 лет работаю в одной компании
AlifeSoft написав:Знаете, как устроено у нас в IT. Если человек будет варится годами в собственном коллективе его профессиональный уровень может остаться на уровне джуна. Особенно это заметно в госконторах, где вроде бы "программисты" глами работают но работают на 5-7 тыс грн. Если же человек меняет компании и проекты его профессиональный уровень растёт, вместе с ростом зарплаты.
Ну у меня 18 лет опыта в IT, более десятка компаний. Могу в личку отправить резюме, если обещаете никуда не выкладывать.
Я в любом случае чужие данные не разглашаю. Но то шутка была
Да интересно, расскажите в долларах сколько % + за 20 лет получили?[/quote] Мне друзья проживающие в Европе(бывшие спортсмены призёры Европы,Мира),посоветовали начинать думать о старости с юности.После того как мой товарищ попал в аварию в Австрии и его собрали по частям,при этом все расходы оплатила страховая компания "Grazer Wechselseitige Versicherung AG",я призадумался,а с 1998г.в возрасте не столь юном всё и началось.Программы есть на 10-15-20-25 лет.Оплаты годовые,сумма(сколько на себя любимого не жалко)от 300$ до 100тыс.в год.Так-как это было что-то новое и неизвестное,начал первый год с 300$/год.Но через 2 года,перезаключил сумму по 1500$/год и так ещё 18лет.Каждый год я отправлял себе"дорогому"-1500$ на счёт(при этом последний хр...н,без соли не доедал,не подумайте),но был защищён страховым"зонтиком"и на поступающие суммы начислялся сложный процент,каждый год разный от 2.8% до 3,8%.За 20 лет "зарядил" денег туда 27.6тыс.$.И вот 2017г.моя программа закончилась(Слава Богу жив,здоров).В 2017 пришло письмо с Австрийского почтового банка"Postsparkasse"(средства страх компании"Grazer Wechselseitige Versicherung AG"находятся там)"Мы рады сотрудничеству с Вами и т.д и т.п,Ваша сумма 1.02.2017г.=46370$.Вы можете её забрать или хранить под сложный 2.1%/год.(кстати по страховой программе налогом данная сумма не облагается),Ну вот годик полежала 1108$"приклеилось",вроде мизер 1108/12=92х28=2585грн/м-ц,но почти ср.пенсия и общ.сумма на месте,могу снять все и жить на неё,что останется могу по завещанию нащадкам оставить или "гульнуть на все перед концом"(кому что нравится).Это и есть типа накопительная европейская система.