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МВФ допоможе відновити
велику приватизацію в Україні

МВФ допоможе відновити велику приватизацію в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 15:33

МВФ допоможе відновити велику приватизацію в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Фонд державного майна та Міжнародний валютний фонд домовились спільно розв'язувати проблеми, які заблокували приватизацію великих державних компаній.

Дивися повний текст МВФ допоможе відновити велику приватизацію в Україні.
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 15:33

Уж эти точно помогут все продать.
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