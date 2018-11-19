Про це написав віце-президент Єврокомісії Марош Шефрович у себе в Twitter.
Дивися повний текст ЄС анонсував переговори про долю української ГТС.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 15:40
ЄС анонсував переговори про долю української ГТС
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ЄС анонсував переговори про долю української ГТС.
Додано: Чет 10 січ, 2019 15:43
Re: ЄС анонсував переговори про долю української ГТС
Підпишуть мирову угоду і, скоріше за все, новий контракт. Якщо не на цій зустрічі, то цього року.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 10 січ, 2019 15:49
Соглашусь. СП-2 точно не запустят ранее середины 21-го, да и после его и ТП запуска, их общая мощность не превысит 70 млрд. м3. Т.е. Минимум 20-25 млрд. падает на долю ГТС (плюс рост потребления в Европе за эти 3 года).
Таким образом в 20-ом-21-ом транзит точно сохранится, и придется искать компромисс - Европа без 90 млрд. кубов по ГТС просто не сможет.
Да и Польша наверняка подаст иск в суд, и отсрочит начало работы СП-2 (как уже было с СП-1)
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