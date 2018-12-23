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Інфляція у Венесуелі
становить 1,7 млн відсотків

Інфляція у Венесуелі становить 1,7 млн відсотків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 15:46

Інфляція у Венесуелі становить 1,7 млн відсотків

Пропонуємо до обговорення:
У Венесуелі рівень річної інфляції склав майже 1,7 мільйона відсотків.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 15:46

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nalim
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 16:01

С лета 1923 года началась инфляционная агония. За четыре месяца до конца ноября денежная масса выросла в 132 000 раз, уровень цен – в 854 000 раз, курс доллара – почти в 400 000 раз. История бумажных денег не знала таких масштабов обесценения; схожие масштабы имела только инфляция в Советской России.

http://www.globfin.ru/articles/crisis/hyperinf.htm
Т.е. на 85 400 000 % за 4 месяца, а курс марки достиг 11 триллионов за доллар против 4,3 в 1914-ом. В РСФСР с января 23-го по апрель 24-го курс золотого червонца вырос с 190 000 000 дензнаков до 500 000 000 000 (или 500 000 в дензнаках 23-го года, курс которых к дензнакам 21-го был 1 к миллиону). Так что Венесуэлла еще себя покажет - 1,7 млн. процентов инфляции вовс не мировой рекорд..
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 16:03

Re: Інфляція у Венесуелі становить 1,7 млн відсотків

  Волгарь написав:Так что Венесуэлла еще себя покажет - 1,7 млн. процентов инфляции вовс не мировой рекорд..

В мирний час?
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lapay
 
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