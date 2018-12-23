У Венесуелі рівень річної інфляції склав майже 1,7 мільйона відсотків.
Дивися повний текст Інфляція у Венесуелі становить 1,7 млн відсотків.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 15:46
Інфляція у Венесуелі становить 1,7 млн відсотків
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Інфляція у Венесуелі становить 1,7 млн відсотків.
Додано: Чет 10 січ, 2019 16:01
Т.е. на 85 400 000 % за 4 месяца, а курс марки достиг 11 триллионов за доллар против 4,3 в 1914-ом. В РСФСР с января 23-го по апрель 24-го курс золотого червонца вырос с 190 000 000 дензнаков до 500 000 000 000 (или 500 000 в дензнаках 23-го года, курс которых к дензнакам 21-го был 1 к миллиону). Так что Венесуэлла еще себя покажет - 1,7 млн. процентов инфляции вовс не мировой рекорд..
Додано: Чет 10 січ, 2019 16:03
Re: Інфляція у Венесуелі становить 1,7 млн відсотків
В мирний час?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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