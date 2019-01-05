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З АТ "Банк Богуслав"
було виведено понад 300 млн грн...

З АТ "Банк Богуслав" було виведено понад 300 млн грн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 15:49

З АТ "Банк Богуслав" було виведено понад 300 млн грн...

Пропонуємо до обговорення:
Про це передає ФГВФО.

Дивися повний текст З АТ \"Банк Богуслав\" було виведено понад 300 млн грн через кредитування пов'язаних осіб.
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 15:50

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