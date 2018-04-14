RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Свавілля обленерго в регіонах
обмежать – підключити...

Свавілля обленерго в регіонах обмежать – підключити...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 15:50

Свавілля обленерго в регіонах обмежать – підключити...

Пропонуємо до обговорення:
Чиновники не залишають спроб виправити стан справ з підключенням підприємств і будинків простих громадян до електромереж.

Дивися повний текст Свавілля обленерго в регіонах обмежать – підключити завод до мережі стане простіше.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86599
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 15:51

Спасибо за подорожание.
esaul
 
Повідомлень: 403
З нами з: 21.01.09
Подякував: 49 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: AlifeSoft, lapay, zРадио і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
На "теплі кредити" в регіонах виділили вже 100 млн грн
R2 » Чет 10 січ, 2019 10:42
1 39
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 січ, 2019 10:42
Деньги
Якість газу по регіонах України (інфографіка) 1, 2
R2 » Суб 14 кві, 2018 15:33
11 1425
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 гру, 2018 21:31
warlamp
У Києві обмежать рух на двох центральних площах та 9...
R2 » П'ят 02 лис, 2018 15:47
1 100
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 лис, 2018 15:47
EKO

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (66340)
10.01.2019 16:18
Рынок ОВГЗ (235)
10.01.2019 16:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.