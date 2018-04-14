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Свавілля обленерго в регіонах обмежать – підключити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 січ, 2019 15:50
Пропонуємо до обговорення:
Чиновники не залишають спроб виправити стан справ з підключенням підприємств і будинків простих громадян до електромереж.
Дивися повний текст Свавілля обленерго в регіонах обмежать – підключити завод до мережі стане простіше
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Додано: Чет 10 січ, 2019 15:51
Спасибо за подорожание.
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