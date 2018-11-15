Уряди країн ЄС витрачають близько 1,5% ВВП на працевлаштування безробітних молодих людей.
Дивися повний текст Із 1,7 млн безробітних лише 20% зареєстровані в державній службі зайнятості - Мінсоц.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 16:33
Із 1,7 млн безробітних лише 20% зареєстровані в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Із 1,7 млн безробітних лише 20% зареєстровані в державній службі зайнятості - Мінсоц.
Додано: Чет 10 січ, 2019 16:33
А зачем нужна служба занятости если есть бесплатные сайты работы. Лично я бы трудоустройство отдал на оутсорс, если работник трудоустроен и проработал месяц (по отчетам в налоговую) то компания, ответственная за трудоустройство, получает 500 грн выплаты от государства. Было бы выгоднее и эффективнее текущего центра занятости.
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