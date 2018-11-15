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Із 1,7 млн безробітних
лише 20% зареєстровані в...

Із 1,7 млн безробітних лише 20% зареєстровані в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 16:33

Із 1,7 млн безробітних лише 20% зареєстровані в...

Пропонуємо до обговорення:
Уряди країн ЄС витрачають близько 1,5% ВВП на працевлаштування безробітних молодих людей.

Дивися повний текст Із 1,7 млн безробітних лише 20% зареєстровані в державній службі зайнятості - Мінсоц.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 16:33

А зачем нужна служба занятости если есть бесплатные сайты работы. Лично я бы трудоустройство отдал на оутсорс, если работник трудоустроен и проработал месяц (по отчетам в налоговую) то компания, ответственная за трудоустройство, получает 500 грн выплаты от государства. Было бы выгоднее и эффективнее текущего центра занятости.
AlifeSoft
 
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