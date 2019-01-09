Також буде реалізовано низку інших програм, у тому числі в різних секторах економіки, підтримка аграрного сектору, фермерства
Дивися повний текст Гройсман обіцяє рекордні дорожні роботи у 2019 році.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 17:34
Гройсман обіцяє рекордні дорожні роботи у 2019 році
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Дивися повний текст Гройсман обіцяє рекордні дорожні роботи у 2019 році.
Додано: Чет 10 січ, 2019 17:35
ему осталось обещать и паковать чемоданы, как он делает дороги мы уже увидели, теперь очередь следующих.
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