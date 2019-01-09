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Гройсман обіцяє рекордні
дорожні роботи у 2019 році

Гройсман обіцяє рекордні дорожні роботи у 2019 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 17:34

Гройсман обіцяє рекордні дорожні роботи у 2019 році

Пропонуємо до обговорення:
Також буде реалізовано низку інших програм, у тому числі в різних секторах економіки, підтримка аграрного сектору, фермерства

Дивися повний текст Гройсман обіцяє рекордні дорожні роботи у 2019 році.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 17:35

ему осталось обещать и паковать чемоданы, как он делает дороги мы уже увидели, теперь очередь следующих.
Rainbow
 
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