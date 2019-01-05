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На депутатах-прогульниках за
рік заощадили понад 16 млн грн

На депутатах-прогульниках за рік заощадили понад 16 млн грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 17:49

На депутатах-прогульниках за рік заощадили понад 16 млн грн

Пропонуємо до обговорення:
Україна в 2018 році заощадила понад 16 млн грн на депутатах, які прогулювали засідання Верховної Ради.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 17:49

Зачем их столько?
450 это просто шик в "воюющей" стране
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 17:50

Хоть одна инициатива от президента была?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 19:24

На депутатах сэкономили... дальше читать не смог - слезы из глаз от смеха, уж больно шутка удачная)))
Финансы, не дожидаясь 1-го апреля, спешат повеселить своих постоянных читателей
antey1969
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