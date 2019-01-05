Україна в 2018 році заощадила понад 16 млн грн на депутатах, які прогулювали засідання Верховної Ради.
Дивися повний текст На депутатах-прогульниках за рік заощадили понад 16 млн грн.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 17:49
На депутатах-прогульниках за рік заощадили понад 16 млн грн
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Дивися повний текст На депутатах-прогульниках за рік заощадили понад 16 млн грн.
Додано: Чет 10 січ, 2019 19:24
На депутатах сэкономили... дальше читать не смог - слезы из глаз от смеха, уж больно шутка удачная)))
Финансы, не дожидаясь 1-го апреля, спешат повеселить своих постоянных читателей
Додано: Чет 10 січ, 2019 20:50
Ну раз сэкономили, то можно и ндс уменьшить. Что б народ тоже ощутил эту экономию...
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