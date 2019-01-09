RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Омелян назвав пріоритети
роботи "Укрзалізниці"

Омелян назвав пріоритети роботи "Укрзалізниці"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 18:21

Омелян назвав пріоритети роботи "Укрзалізниці"

Пропонуємо до обговорення:
Ключовими пріоритетами роботи акціонерної компанії "Укрзалізниця" мають стати оновлення тягового рухомого складу та інфраструктури, а також розвиток швидкісного пасажирського і вантажного сполучення.

Дивися повний текст Омелян назвав пріоритети роботи \"Укрзалізниці\".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86605
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 18:21

Киев - Днепр же гиперлуп, не?
Skypups
 
Повідомлень: 25
З нами з: 05.09.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Нафтогаз" назвав умову, за якої відкличе... 1, 2, 3
R2 » Чет 10 січ, 2019 13:33
21 675
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 січ, 2019 18:47
lapay
Експерт назвав основну причину просідання Кримського мосту 1, 2, 3, 4
R2 » Сер 09 січ, 2019 19:46
35 2296
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 січ, 2019 18:27
Slon_Nosov
Гройсман обіцяє рекордні дорожні роботи у 2019 році
R2 » Чет 10 січ, 2019 17:34
1 21
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 січ, 2019 17:35
Rainbow

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.