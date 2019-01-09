|
|
Омелян назвав пріоритети роботи "Укрзалізниці"
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 січ, 2019 18:21
Пропонуємо до обговорення:
Ключовими пріоритетами роботи акціонерної компанії "Укрзалізниця" мають стати оновлення тягового рухомого складу та інфраструктури, а також розвиток швидкісного пасажирського і вантажного сполучення.
Дивися повний текст Омелян назвав пріоритети роботи \"Укрзалізниці\"
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 86605
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 10 січ, 2019 18:21
Киев - Днепр же гиперлуп, не?
-
Skypups
-
-
- Повідомлень: 25
- З нами з: 05.09.18
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|21
|675
|
Чет 10 січ, 2019 18:47
lapay
|
|35
|2296
|
|
|1
|21
|