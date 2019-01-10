|
|
|
Омелян назвав пріоритети роботи "Укрзалізниці"
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 січ, 2019 18:21
Пропонуємо до обговорення:
Ключовими пріоритетами роботи акціонерної компанії "Укрзалізниця" мають стати оновлення тягового рухомого складу та інфраструктури, а також розвиток швидкісного пасажирського і вантажного сполучення.
Дивися повний текст Омелян назвав пріоритети роботи \"Укрзалізниці\"
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 86609
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 10 січ, 2019 18:21
Киев - Днепр же гиперлуп, не?
-
Skypups
-
-
- Повідомлень: 25
- З нами з: 05.09.18
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 січ, 2019 21:50
Пусть еще систему для продажи билетов купят, как для одного Бориспольского экспресса за 21 млн, без торгов на прозорро.
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 7087
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 1038 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|22
|856
|
|
|3
|63
|
Чет 10 січ, 2019 22:01
ruvex
|
|37
|2509
|
Чет 10 січ, 2019 20:53
shapo
|