Про це повідомила прес-служба Національного банку України.
Дивися повний текст Загальні втрати експорту товарів від заборони на ввезення в РФ будуть незначними - НБУ.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 19:13
Загальні втрати експорту товарів від заборони на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Загальні втрати експорту товарів від заборони на ввезення в РФ будуть незначними - НБУ.
Додано: Чет 10 січ, 2019 19:13
Скоро у россиян просто не будет долларов чтобы покупать зарубежную продукцию, особенно это будет заметно на фоне последних торговых договоренностей США и Китая (Китай теперь будет покупать американский газ и нефть). А деревянный рубль нам не нужен.
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