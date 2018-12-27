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Загальні втрати експорту
товарів від заборони на...

Загальні втрати експорту товарів від заборони на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 19:13

Загальні втрати експорту товарів від заборони на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба Національного банку України.

Дивися повний текст Загальні втрати експорту товарів від заборони на ввезення в РФ будуть незначними - НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 19:13

Скоро у россиян просто не будет долларов чтобы покупать зарубежную продукцию, особенно это будет заметно на фоне последних торговых договоренностей США и Китая (Китай теперь будет покупать американский газ и нефть). А деревянный рубль нам не нужен.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 23:24

Цифры в студию!
Какой объем экспорта был в 2018 и какой планируется в 2019.
А то у Украины наибольший экспорт среди всех стран с Россией. И уменьшение его даже на чу-чуть повлечет значительное уменьшение ВВП.
priem_metalla86
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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