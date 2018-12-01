У грудні 2018 року обсяг випуску автотранспорту склав 273 од.
Дивися повний текст За рік країна виробила 5660 легкових автомобілів.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 20:14
За рік країна виробила 5660 легкових автомобілів
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Дивися повний текст За рік країна виробила 5660 легкових автомобілів.
Додано: Чет 10 січ, 2019 23:27
Re: За рік країна виробила 5660 легкових автомобілів
Зато продажи российских автомобилей Lada Kalina в Германии по итогам октября составили три экземпляра. С таким же показателем месяц закончили Aston Marin DB9, Cadillac CTS и Lamborghini Aventador
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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