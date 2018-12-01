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За рік країна виробила
5660 легкових автомобілів

За рік країна виробила 5660 легкових автомобілів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 20:14

За рік країна виробила 5660 легкових автомобілів

Пропонуємо до обговорення:
У грудні 2018 року обсяг випуску автотранспорту склав 273 од.

Дивися повний текст За рік країна виробила 5660 легкових автомобілів.
R2
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А автобусы случайно не порошенковский Богдан производит?
priem_metalla86
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 23:27

Re: За рік країна виробила 5660 легкових автомобілів

Зато продажи российских автомобилей Lada Kalina в Германии по итогам октября составили три экземпляра. С таким же показателем месяц закончили Aston Marin DB9, Cadillac CTS и Lamborghini Aventador :idea:
https://www.autocentre.ua/ua/avtopravo/ ... 79981.html
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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