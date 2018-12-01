RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
За рік країна виробила
5660 легкових автомобілів

За рік країна виробила 5660 легкових автомобілів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 20:14

За рік країна виробила 5660 легкових автомобілів

Пропонуємо до обговорення:
У грудні 2018 року обсяг випуску автотранспорту склав 273 од.

Дивися повний текст За рік країна виробила 5660 легкових автомобілів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86622
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 23:18

А автобусы случайно не порошенковский Богдан производит?
priem_metalla86
Аватар користувача
 
Повідомлень: 53
З нами з: 31.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 23:27

Re: За рік країна виробила 5660 легкових автомобілів

Зато продажи российских автомобилей Lada Kalina в Германии по итогам октября составили три экземпляра. С таким же показателем месяц закончили Aston Marin DB9, Cadillac CTS и Lamborghini Aventador :idea:
https://www.autocentre.ua/ua/avtopravo/ ... 79981.html
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2200
З нами з: 03.12.14
Подякував: 232 раз.
Подякували: 279 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 23:45

ZAZ VIDA

При чем здесь продажи сраной Калины в Германии?
mut6ko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6
З нами з: 12.12.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 09:04

  mut6ko написав:При чем здесь продажи сраной Калины в Германии?

Так он ещё и врет, в статье написано что Калину за 10 месяцев в Deutschland 44 машины купили, что намного больше чем купили украинских авто за проследние 5 лет в Германии.
link654
 
Повідомлень: 647
З нами з: 14.05.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 09:50

  Мизантрóп написав:Зато продажи российских автомобилей Lada Kalina в Германии по итогам октября составили три экземпляра. С таким же показателем месяц закончили Aston Marin DB9, Cadillac CTS и Lamborghini Aventador :idea:
https://www.autocentre.ua/ua/avtopravo/ ... 79981.html

Не знаю что продали в Германии, но в России за 11 месяцев произвели
О промышленном производстве в январе-ноябре 2018 года
Автомобили легковые, млн.штук 1,4
Автобусы, тыс.штук 27
Средства автотранспортные грузовые, тыс.штук 140
http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWW ... 01/244.htm
Итого, стало быть 1 570 тыс. за 11 месяцев или более 1,7 млн. за год.
Т.е за ДЕНЬ РФ производит столько же легковых автомобилей, сколько Украина за ГОД
Экспорт России важнейших товаров
за январь - октябрь 2018 год
АВТОМОБИЛИ ЛЕГКОВЫЕ, 1000 ШТ. 75.2
АВТОМОБИЛИ ГРУЗОВЫЕ, 1000 ШТ. 11
http://customs.ru/index2.php?option=com ... temid=1978
Или более 100 тыс за год.
Волгарь
 
Повідомлень: 5926
З нами з: 12.10.12
Подякував: 18 раз.
Подякували: 610 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:06

Кого вообще интересует россия? Зачем комментить об этой гнилой стране здесь
mehrtann2018
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 20.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 20 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Volkswagen попався на продажу контрафактних автомобілів
R2 » Чет 13 гру, 2018 08:17
2 94
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 гру, 2018 08:31
sergnemo68
Продажі вживаних автомобілів зросли на 84%
R2 » Пон 10 гру, 2018 20:22
1 102
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 гру, 2018 20:22
uncletemala
6 найліпших автомобілів для жінок - опитування
R2 » Суб 01 гру, 2018 23:22
1 95
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 гру, 2018 23:22
georgizark

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (66357)
11.01.2019 11:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron