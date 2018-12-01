У грудні 2018 року обсяг випуску автотранспорту склав 273 од.
Дивися повний текст За рік країна виробила 5660 легкових автомобілів.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 20:14
За рік країна виробила 5660 легкових автомобілів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За рік країна виробила 5660 легкових автомобілів.
Додано: Чет 10 січ, 2019 23:27
Re: За рік країна виробила 5660 легкових автомобілів
Зато продажи российских автомобилей Lada Kalina в Германии по итогам октября составили три экземпляра. С таким же показателем месяц закончили Aston Marin DB9, Cadillac CTS и Lamborghini Aventador
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Чет 10 січ, 2019 23:45
ZAZ VIDA
При чем здесь продажи сраной Калины в Германии?
Додано: П'ят 11 січ, 2019 09:04
Додано: П'ят 11 січ, 2019 09:50
Не знаю что продали в Германии, но в России за 11 месяцев произвели
О промышленном производстве в январе-ноябре 2018 года
Автомобили легковые, млн.штук 1,4
Автобусы, тыс.штук 27
Средства автотранспортные грузовые, тыс.штук 140
Итого, стало быть 1 570 тыс. за 11 месяцев или более 1,7 млн. за год.
Т.е за ДЕНЬ РФ производит столько же легковых автомобилей, сколько Украина за ГОД
Экспорт России важнейших товаров
за январь - октябрь 2018 год
АВТОМОБИЛИ ЛЕГКОВЫЕ, 1000 ШТ. 75.2
АВТОМОБИЛИ ГРУЗОВЫЕ, 1000 ШТ. 11
Или более 100 тыс за год.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:06
Кого вообще интересует россия? Зачем комментить об этой гнилой стране здесь
Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:57
Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:40
Ну ок. Одна страна выпустила мешок дерьма, а другая 10 мешков с дерьмом. Что это меняет. Вообще я о том, что здесь статья об Украине, а то что у рашке у нас никому не интересно. Если сравнивать, так по качеству и с нормальными странами, а не отстойником цивилизации
Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:34
По ссылке статья 2012-го года, если что.
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