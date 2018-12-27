Про це сказав в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.
Дивися повний текст Щодня 2 тисячі: експрес до Борисполя \"набирає обертів\".
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Додано: Чет 10 січ, 2019 20:24
Щодня 2 тисячі: експрес до Борисполя "набирає обертів"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Щодня 2 тисячі: експрес до Борисполя \"набирає обертів\".
Додано: Чет 10 січ, 2019 22:40
Re: Щодня 2 тисячі: експрес до Борисполя
Обещали 20 000 в день?
Додано: Чет 10 січ, 2019 23:50
Обещали, что этот поезд будет перевозить более12.5 млн пассажиров в 2019 году. тоесть 34000 в день. Почти угадали))
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