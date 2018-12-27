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Щодня 2 тисячі: експрес до Борисполя "набирає обертів"
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Додано: Чет 10 січ, 2019 20:24
Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.
Дивися повний текст Щодня 2 тисячі: експрес до Борисполя \"набирає обертів\"
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R2
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Додано: Чет 10 січ, 2019 20:24
это на порядок меньше чем обещали раньше...
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Cler
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Додано: Чет 10 січ, 2019 22:40
Обещали 20 000 в день?
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2046006
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Додано: Чет 10 січ, 2019 23:50
Обещали, что этот поезд будет перевозить более12.5 млн пассажиров в 2019 году. тоесть 34000 в день. Почти угадали))
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priem_metalla86
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:39
Cler написав:
это на порядок меньше чем обещали раньше...
Походу после отсидки по 6 часов в степях Украины народ относится с опаской к данному изобретению.
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Ratatui
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:10
2046006 написав:
Обещали 20 000 в день?
Тот случай когда хотел подловить на неправильном применении выражения "на порядок", а сел в лужу.
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Imp
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:21
спокойно, народ, на следующей неделе протестирую сей чудный маршрут - отпишусь. А где там посадка, мож кто знает?
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sequence
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:02
priem_metalla86 написав:
Обещали, что этот поезд будет перевозить более12.5 млн пассажиров в 2019 году. тоесть 34000 в день. Почти угадали))
Такого ніхто не міг обіцяти, бо 12млн - це загальний пасажиропотік аеропорту. Ви ,певно, переплутали.
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min
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