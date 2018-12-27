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Щодня 2 тисячі: експрес до
Борисполя "набирає обертів"

Щодня 2 тисячі: експрес до Борисполя "набирає обертів"
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 20:24

Щодня 2 тисячі: експрес до Борисполя "набирає обертів"

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.

Дивися повний текст Щодня 2 тисячі: експрес до Борисполя \"набирає обертів\".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 20:24

это на порядок меньше чем обещали раньше...
Cler
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 22:40

Re: Щодня 2 тисячі: експрес до Борисполя

Обещали 20 000 в день?
2046006
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 23:50

Обещали, что этот поезд будет перевозить более12.5 млн пассажиров в 2019 году. тоесть 34000 в день. Почти угадали))
priem_metalla86
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:39

  Cler написав:это на порядок меньше чем обещали раньше...


Походу после отсидки по 6 часов в степях Украины народ относится с опаской к данному изобретению.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:10

  2046006 написав:Обещали 20 000 в день?

Тот случай когда хотел подловить на неправильном применении выражения "на порядок", а сел в лужу.
Imp
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:21

Re: Щодня 2 тисячі: експрес до Борисполя

спокойно, народ, на следующей неделе протестирую сей чудный маршрут - отпишусь. А где там посадка, мож кто знает?
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:02

  priem_metalla86 написав:Обещали, что этот поезд будет перевозить более12.5 млн пассажиров в 2019 году. тоесть 34000 в день. Почти угадали))


Такого ніхто не міг обіцяти, бо 12млн - це загальний пасажиропотік аеропорту. Ви ,певно, переплутали.
min
 
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