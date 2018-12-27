Щодня 2 тисячі: експрес до Борисполя "набирає обертів"
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Додано: Чет 10 січ, 2019 20:24
Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.
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Щодня 2 тисячі: експрес до Борисполя \"набирає обертів\"
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R2
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Додано: Чет 10 січ, 2019 20:24
это на порядок меньше чем обещали раньше...
Cler
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Додано: Чет 10 січ, 2019 22:40
Обещали 20 000 в день?
2046006
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Додано: Чет 10 січ, 2019 23:50
Обещали, что этот поезд будет перевозить более12.5 млн пассажиров в 2019 году. тоесть 34000 в день. Почти угадали))
priem_metalla86
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:39
Cler написав:
это на порядок меньше чем обещали раньше...
Походу после отсидки по 6 часов в степях Украины народ относится с опаской к данному изобретению.
Ratatui
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:10
2046006 написав:
Обещали 20 000 в день?
Тот случай когда хотел подловить на неправильном применении выражения "на порядок", а сел в лужу.
Imp
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:21
спокойно, народ, на следующей неделе протестирую сей чудный маршрут - отпишусь. А где там посадка, мож кто знает?
sequence
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:02
priem_metalla86 написав:
Обещали, что этот поезд будет перевозить более12.5 млн пассажиров в 2019 году. тоесть 34000 в день. Почти угадали))
Такого ніхто не міг обіцяти, бо 12млн - це загальний пасажиропотік аеропорту. Ви ,певно, переплутали.
min
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 17:00
priem_metalla86 написав:
Обещали, что этот поезд будет перевозить более12.5 млн пассажиров в 2019 году. тоесть 34000 в день. Почти угадали))
Cler написав:
это на порядок меньше чем обещали раньше...
хз кто такое обещал? зрада пользоваться гуглом не даёт?
Напомним, "Укрзализныця" прогнозирует перевезти по маршруту Киев - аэропорт Борисполь
около 3,8 млн пассажиров уже в 2019 году. https://cfts.org.ua/news/2018/11/09/ukr ... inut_50408
"Укрзализныця" планирует запустить на скоростном маршруте от Киева до аэропорта "Борисполь" 26 пар поездов. Об этом сообщил и.о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов во время инспекции строительства скоростного ж/д сообщения Киев — аэропорт "Борисполь". Он отметил, что в 2019 году УЗ планирует перевезти экспрессом
до 3 млн пассажиров или, если подсчитать, более 8,2 тыс. пассажиров в день. https://delo.ua/business/ekspressom-iz- ... ml-342860/
Pegasmaster
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