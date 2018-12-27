Щодня 2 тисячі: експрес до Борисполя "набирає обертів"
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"Укрзализныця" планирует запустить на скоростном маршруте от Киева до аэропорта "Борисполь" 26 пар поездов. Об этом сообщил и.о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов во время инспекции строительства скоростного ж/д сообщения Киев — аэропорт "Борисполь". Он отметил, что в 2019 году УЗ планирует перевезти экспрессом до 3 млн пассажиров или, если подсчитать, более 8,2 тыс. пассажиров в день.
Pegasmaster Писалась уже по декабрю статистика, загрузка рейса, в среднем 30 пассажиров. При вместимости 100 - это 30%. Т.е. 1 рейс приносит 2400 гривень. Думается, что при таких объемах перевозок и с учетом постоянного ремонта этих древних рельсобусов на дизеле, данное направление сильно убыточно для УЗ.