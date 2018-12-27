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Щодня 2 тисячі: експрес до
Борисполя "набирає обертів"

Щодня 2 тисячі: експрес до Борисполя "набирає обертів"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 21:08

Re: Щодня 2 тисячі: експрес до Борисполя

  EKO написав:Писалась уже по декабрю статистика, загрузка рейса, в среднем 30 пассажиров. При вместимости 100 - это 30%. Т.е. 1 рейс приносит 2400 гривень.
Думается, что при таких объемах перевозок и с учетом постоянного ремонта этих древних рельсобусов на дизеле, данное направление сильно убыточно для УЗ.

я не писал про статистику перевозок.
кто-то начал врать про планы 12,5 млн пассажиров, "на порядок больше", и т.п., хотя такого никто не обещал.
сейчас вроде ж 2000 в день, т.е. 160 000 гривен кассы в день. я конечно не специалист, но вы знаете при какой кассе маршрут в 37 км будет выгодным?
  Imp написав:Тот случай когда хотел подловить на неправильном применении выражения "на порядок", а сел в лужу.

разве 20000 это не "на порядок" больше, чем 2000?
Pegasmaster
 
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