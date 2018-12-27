EKO написав:Писалась уже по декабрю статистика, загрузка рейса, в среднем 30 пассажиров. При вместимости 100 - это 30%. Т.е. 1 рейс приносит 2400 гривень.
Думается, что при таких объемах перевозок и с учетом постоянного ремонта этих древних рельсобусов на дизеле, данное направление сильно убыточно для УЗ.
я не писал про статистику перевозок.
кто-то начал врать про планы 12,5 млн пассажиров, "на порядок больше", и т.п., хотя такого никто не обещал.
сейчас вроде ж 2000 в день, т.е. 160 000 гривен кассы в день. я конечно не специалист, но вы знаете при какой кассе маршрут в 37 км будет выгодным?
разве 20000 это не "на порядок" больше, чем 2000?