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Президент прогнозує Україні
у 2019-му рекордне...

Президент прогнозує Україні у 2019-му рекордне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:06

Re: статьи

Третья - контрольная.
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:06

Re: Президент прогнозує Україні у 2019-му рекордне...

  fokus написав:Пропаганда усиливается!
Две одинаковые статьи на этом ресурсе в один и тот же день. Чтобы если кто в первый раз не проникся – во второй обязательно усвоил!

Проблема в тому, що читачі навіть не помічають помилку в назві статті, а Ви кажете - засвоїти. Публіка не та. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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