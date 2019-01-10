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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:06
Re: статьи
Третья - контрольная.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:06
Re: Президент прогнозує Україні у 2019-му рекордне...
Проблема в тому, що читачі навіть не помічають помилку в назві статті, а Ви кажете - засвоїти. Публіка не та.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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