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Уряд підвищив розмір
компенсації працівникам...

Уряд підвищив розмір компенсації працівникам...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 22:11

Уряд підвищив розмір компенсації працівникам...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише сайт Кабінету міністрів України.

Дивися повний текст Уряд підвищив розмір компенсації працівникам режимно-секретних органів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 22:11

Дерибан денег налогоплательщиков набирает бешенные обороты.Скоро выборы.
sena_2008atp
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