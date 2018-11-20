Про це пише сайт Кабінету міністрів України.
Дивися повний текст Уряд підвищив розмір компенсації працівникам режимно-секретних органів.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 22:11
Уряд підвищив розмір компенсації працівникам...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд підвищив розмір компенсації працівникам режимно-секретних органів.
Додано: Чет 10 січ, 2019 22:11
Дерибан денег налогоплательщиков набирает бешенные обороты.Скоро выборы.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:10
А ще недавно Грося обіцяв, що бюджетникам не збільшуватимуть з/п. Пи*здун
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