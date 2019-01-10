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Стало відомо, чому в Україні
місцями зникає мобільний...

Стало відомо, чому в Україні місцями зникає мобільний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 00:01

Стало відомо, чому в Україні місцями зникає мобільний...

Пропонуємо до обговорення:
Використання українцями пристроїв, що діють незаконно, а також експлуатація радіоелектронних засобів (РЕЗ) з недотриманням умов користування створює перешкоди мобільному зв'язку в Україні.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 00:01

Как специалист мобильных сетей с дипломом скажу вам: единственная причина плохой связи в Украине - устаревшее оборудование, которое в недостаточно количестве установлено в сотах мобильных операторов. 4G зачастую попросту ппревышает пропускную способность модемов в соте.
А информация в статье - глупости. Тоесть нарушения частотнадзора реально есть, но они не влияют на качество связи.
priem_metalla86
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