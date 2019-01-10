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Стало відомо, чому в Україні місцями зникає мобільний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 січ, 2019 00:01
Пропонуємо до обговорення:
Використання українцями пристроїв, що діють незаконно, а також експлуатація радіоелектронних засобів (РЕЗ) з недотриманням умов користування створює перешкоди мобільному зв'язку в Україні.
Дивися повний текст Стало відомо, чому в Україні місцями зникає мобільний зв'язок
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 00:01
Как специалист мобильных сетей с дипломом скажу вам: единственная причина плохой связи в Украине - устаревшее оборудование, которое в недостаточно количестве установлено в сотах мобильных операторов. 4G зачастую попросту ппревышает пропускную способность модемов в соте.
А информация в статье - глупости. Тоесть нарушения частотнадзора реально есть, но они не влияют на качество связи.
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priem_metalla86
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 08:53
priem_metalla86 написав:
Как специалист мобильных сетей с дипломом скажу вам: единственная причина плохой связи в Украине - устаревшее оборудование, которое в недостаточно количестве установлено в сотах мобильных операторов. 4G зачастую попросту ппревышает пропускную способность модемов в соте.
А информация в статье - глупости. Тоесть нарушения частотнадзора реально есть, но они не влияют на качество связи.
))) меня эта статья тоже посмешила.
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 09:29
priem_metalla86 написав:
А информация в статье - глупости
- это бред.. как может например репитер мощностью в 2-3 Вт..еще и установленный там где сигнал сети или отсутствует или очень слабый (подвал например ) мешать связи??
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Джон
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:25
Мені просто цікаво: Є розповідь про виявлення 7 000 порушень законодавства, але відсутня інформація хоча б про 1-не покарання за це.
Якого х...?
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jeugen
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