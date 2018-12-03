У всякому разі, так стверджують банкіри.
Дивися повний текст Криза на банківському ринку вже минула.
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 00:07
Криза на банківському ринку вже минула
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Криза на банківському ринку вже минула.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 00:15
Re: Криза на банківському ринку вже минула
Перед выборами бесплатно раздавали халву.
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