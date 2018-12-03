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Криза на банківському
ринку вже минула

Криза на банківському ринку вже минула
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 00:07

Криза на банківському ринку вже минула

Пропонуємо до обговорення:
У всякому разі, так стверджують банкіри.

Дивися повний текст Криза на банківському ринку вже минула.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 00:15

Re: Криза на банківському ринку вже минула

Перед выборами бесплатно раздавали халву.
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ruvex
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