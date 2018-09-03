|
|
Тепер не обдурите. 5 речей, які потрібно знати про новий...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 січ, 2019 01:46
Пропонуємо до обговорення:
10 червня набрав чинності закон, що забороняє банкам пропонувати "дешеві" кредити з прихованими комісіями.
Дивися повний текст Тепер не обдурите. 5 речей, які потрібно знати про новий закон про споживче кредитування
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 86612
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|65
|
|
|0
|36
|
Чет 10 січ, 2019 12:27
R2
|
|15
|1337
|