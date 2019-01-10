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Україні напророкували лідерство
у втраті робочої сили

Україні напророкували лідерство у втраті робочої сили
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 08:55

Україні напророкували лідерство у втраті робочої сили

Пропонуємо до обговорення:
У 2019 році Україна займе перше місце в світі за втратою трудових ресурсів.

Дивися повний текст Україні напророкували лідерство у втраті робочої сили.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 08:55

Ну так.... Украина лидирует во всем.
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