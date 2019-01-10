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Україні напророкували лідерство
у втраті робочої сили

Україні напророкували лідерство у втраті робочої сили
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 08:55

Україні напророкували лідерство у втраті робочої сили

Пропонуємо до обговорення:
У 2019 році Україна займе перше місце в світі за втратою трудових ресурсів.

Дивися повний текст Україні напророкували лідерство у втраті робочої сили.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 08:55

Ну так.... Украина лидирует во всем.
link654
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:29

  link654 написав:Ну так.... Украина лидирует во всем.

во всём х..еновом - вы хотели сказать.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:47

В 2019 году Украина потеряет 1.5% трудовых ресурсов, т.к. за 2014-2017 она потеряла 30%.
Все кто хотел - уехал на заработки и/или легально-нелегальное пмж
priem_metalla86
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 00:21

Знаете, как устроено у нас в IT. Если человек будет варится годами в собственном коллективе его профессиональный уровень может остаться на уровне джуна. Особенно это заметно в госконторах, где вроде бы "программисты" глами работают но работают на 5-7 тыс грн. Если же человек меняет компании и проекты его профессиональный уровень растёт, вместе с ростом зарплаты.

В Украине происходит такой же процесс, вместо того чтобы десятилетиями варится в совковых конторах, но теперь с хозрасчетом эти люди едут на Запад за большими деньгами. Но при этом они учатся работать и работа заключается не в её имитации за имитацию зарплаты, а в 12-асовом рабочем дне 6 дней в неделю за достойную зарплату, где работодатель требует результат, а не 12-часовый процесс. Потом они приезжают в Украину и работают с теми же запросами, но давая и западный уровень производительности.

Поэтому то что происходит - это хорошо для Украины. Украинцы учатся работать, а не симулировать работу за симуляцию оплаты.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 00:47

  AlifeSoft написав:Знаете, как устроено у нас в IT. Если человек будет варится годами в собственном коллективе его профессиональный уровень может остаться на уровне джуна. Особенно это заметно в госконторах, где вроде бы "программисты" глами работают но работают на 5-7 тыс грн. Если же человек меняет компании и проекты его профессиональный уровень растёт, вместе с ростом зарплаты.

В Украине происходит такой же процесс, вместо того чтобы десятилетиями варится в совковых конторах, но теперь с хозрасчетом эти люди едут на Запад за большими деньгами. Но при этом они учатся работать и работа заключается не в её имитации за имитацию зарплаты, а в 12-асовом рабочем дне 6 дней в неделю за достойную зарплату, где работодатель требует результат, а не 12-часовый процесс. Потом они приезжают в Украину и работают с теми же запросами, но давая и западный уровень производительности.

Поэтому то что происходит - это хорошо для Украины. Украинцы учатся работать, а не симулировать работу за симуляцию оплаты.


Судя из видимой реальности, именно вашего ИТ, варитесь в котелке форума, ратуя и пропагандируя за вектор экономической несостоятельности государства, временами зачем-то напоминая всем, что являетесь активным членом ИТ.
Остается загадкой, сколько лет лично имитировали работу в совковых конторах и что об этом реально знаете, не из ретранслируемого здесь псевдоопыта и заказного бреда?
п.с. Про специалистов таких совковых контор говорили так: "Строили социализм в СССР, а построили на Западе", это не Happy New Year выучить, с тремя аккордами на Python'e.
Black Jack - White Business
ruvex
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