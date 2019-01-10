У 2019 році Україна займе перше місце в світі за втратою трудових ресурсів.
Дивися повний текст Україні напророкували лідерство у втраті робочої сили.
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 08:55
Україні напророкували лідерство у втраті робочої сили
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україні напророкували лідерство у втраті робочої сили.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:29
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Додано: Суб 12 січ, 2019 00:21
Знаете, как устроено у нас в IT. Если человек будет варится годами в собственном коллективе его профессиональный уровень может остаться на уровне джуна. Особенно это заметно в госконторах, где вроде бы "программисты" глами работают но работают на 5-7 тыс грн. Если же человек меняет компании и проекты его профессиональный уровень растёт, вместе с ростом зарплаты.
В Украине происходит такой же процесс, вместо того чтобы десятилетиями варится в совковых конторах, но теперь с хозрасчетом эти люди едут на Запад за большими деньгами. Но при этом они учатся работать и работа заключается не в её имитации за имитацию зарплаты, а в 12-асовом рабочем дне 6 дней в неделю за достойную зарплату, где работодатель требует результат, а не 12-часовый процесс. Потом они приезжают в Украину и работают с теми же запросами, но давая и западный уровень производительности.
Поэтому то что происходит - это хорошо для Украины. Украинцы учатся работать, а не симулировать работу за симуляцию оплаты.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Суб 12 січ, 2019 00:47
Судя из видимой реальности, именно вашего ИТ, варитесь в котелке форума, ратуя и пропагандируя за вектор экономической несостоятельности государства, временами зачем-то напоминая всем, что являетесь активным членом ИТ.
Остается загадкой, сколько лет лично имитировали работу в совковых конторах и что об этом реально знаете, не из ретранслируемого здесь псевдоопыта и заказного бреда?
п.с. Про специалистов таких совковых контор говорили так: "Строили социализм в СССР, а построили на Западе", это не Happy New Year для корпоратива выучить, с тремя аккордами на Python'e.
Black Jack - White Business
Додано: Суб 12 січ, 2019 11:42
Предположу, что вы находитесь на одной из низших карьерных ступеней. Поскольку чем выше, тем большее значение приобретает такой фактор, как лояльность работодателю. Разумеется, компании меняют даже топы, но крупные фирмы, во избежание застоя сотрудников, делают релокацию, продвигают более успешных и т.д.
Поэтому частая смена мест работы - не признак высокой квалификации. Скорее,
это повод HR более тщательно изучить анкету кандидата и побеседовать с ним на предмет его готовности к совместной работе.
Может, конечно, в ИТ ситуация другая, но не уверен, поскольку бизнес есть бизнес.
Что касается возврата с Запада, то из моих знакомых, которые уехали на Запад, вернулись, по-моему, всего пара человек.
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