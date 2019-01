Україні напророкували лідерство у втраті робочої сили

Додано: Суб 12 січ, 2019 00:21

Знаете, как устроено у нас в IT. Если человек будет варится годами в собственном коллективе его профессиональный уровень может остаться на уровне джуна. Особенно это заметно в госконторах, где вроде бы "программисты" глами работают но работают на 5-7 тыс грн. Если же человек меняет компании и проекты его профессиональный уровень растёт, вместе с ростом зарплаты.



В Украине происходит такой же процесс, вместо того чтобы десятилетиями варится в совковых конторах, но теперь с хозрасчетом эти люди едут на Запад за большими деньгами. Но при этом они учатся работать и работа заключается не в её имитации за имитацию зарплаты, а в 12-асовом рабочем дне 6 дней в неделю за достойную зарплату, где работодатель требует результат, а не 12-часовый процесс. Потом они приезжают в Украину и работают с теми же запросами, но давая и западный уровень производительности.



Поэтому то что происходит - это хорошо для Украины. Украинцы учатся работать, а не симулировать работу за симуляцию оплаты.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda

