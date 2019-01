Україні напророкували лідерство у втраті робочої сили

Додано: Суб 12 січ, 2019 23:39

ruvex написав: AlifeSoft написав: ruvex написав: Все это характерно, как для общей инфраструктуры, гражданского назначения так и для систем военного значения, к примеру систем дальней навигации, которые по сей день в военных целях не имеют аналогов и хоть и модернизируются, но остаются параллельно с новыми системами. Все это характерно, как для общей инфраструктуры, гражданского назначения так и для систем военного значения, к примеру систем дальней навигации, которые по сей день в военных целях не имеют аналогов и хоть и модернизируются, но остаются параллельно с новыми системами.

Это вам в пропаганде рассказали? Это вам в пропаганде рассказали?

Мне хватает личного, практического, служебного опыта, достаточно высокого уровня, уже на момент проекта подобного тинейджерского эмбриона с заискивающим преклонением перед западом. Мне хватает личного, практического, служебного опыта, достаточно высокого уровня, уже на момент проекта подобного тинейджерского эмбриона с заискивающим преклонением перед западом.



Так чего ж все эти специалисты такие в рынок не вписавшиеся, вынужденные работать на 5-10 тыс грн? Ведь их военные разработки сейчас должны раскупаться как смартфоны Ксяоми. Так чего ж все эти специалисты такие в рынок не вписавшиеся, вынужденные работать на 5-10 тыс грн? Ведь их военные разработки сейчас должны раскупаться как смартфоны Ксяоми.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda

С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.