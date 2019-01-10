Україні напророкували лідерство у втраті робочої сили

Додано: Нед 13 січ, 2019 00:22

ruvex написав: Разработки не потеряли классификационного и технического уровня в сравнении с аналогами систем дальней навигации и точного времени. Даже не понимаете, что разговор идет об эпохах. В таком случае отвечу сообразно. Увидим, как ваши хвалебные разработки будут также востребованы по прошествии 40-50 лет. Разработки не потеряли классификационного и технического уровня в сравнении с аналогами систем дальней навигации и точного времени. Даже не понимаете, что разговор идет об эпохах. В таком случае отвечу сообразно. Увидим, как ваши хвалебные разработки будут также востребованы по прошествии 40-50 лет.

Они не будут востребованы, так как я работаю в сфере компьютерного зрения и приходится переписывать по новому часто то что делал 7 лет назад. Связано с развитием компьютерной техники и разным подходам. Теперь 32-поточник на рабочем компе это норма, а значит от всего класса алгоритмов завязанных на однопоточность (зависимость по данным) приходится избавляться и переходить на другие алгоритмы (а это примерно как с винтового на реактивный двигатель перейти). Переход на GPU пока не выстрелил, но возможно придется подключать и это лет через 5-7.В общем если бы авиация развивалась как IT, то можно было бы на выходные в другую звездную систему сгонять и вернутся к понедельнику на работу.