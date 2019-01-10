Україні напророкували лідерство у втраті робочої сили
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ruvex написав:Все это характерно, как для общей инфраструктуры, гражданского назначения так и для систем военного значения, к примеру систем дальней навигации, которые по сей день в военных целях не имеют аналогов и хоть и модернизируются, но остаются параллельно с новыми системами.
Это вам в пропаганде рассказали?
Мне хватает личного, практического, служебного опыта, достаточно высокого уровня, уже на момент проекта подобного тинейджерского эмбриона с заискивающим преклонением перед западом.
Так чего ж все эти специалисты такие в рынок не вписавшиеся, вынужденные работать на 5-10 тыс грн? Ведь их военные разработки сейчас должны раскупаться как смартфоны Ксяоми.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft написав:Так чего ж все эти специалисты такие в рынок не вписавшиеся, вынужденные работать на 5-10 тыс грн? Ведь их военные разработки сейчас должны раскупаться как смартфоны Ксяоми.
Разработки не потеряли классификационного и технического уровня в сравнении с аналогами систем дальней навигации и точного времени. Даже не понимаете, что разговор идет об эпохах. В таком случае отвечу сообразно. Увидим, как ваши хвалебные разработки будут также востребованы по прошествии 40-50 лет.
ruvex написав:Разработки не потеряли классификационного и технического уровня в сравнении с аналогами систем дальней навигации и точного времени. Даже не понимаете, что разговор идет об эпохах. В таком случае отвечу сообразно. Увидим, как ваши хвалебные разработки будут также востребованы по прошествии 40-50 лет.
Они не будут востребованы, так как я работаю в сфере компьютерного зрения и приходится переписывать по новому часто то что делал 7 лет назад. Связано с развитием компьютерной техники и разным подходам. Теперь 32-поточник на рабочем компе это норма, а значит от всего класса алгоритмов завязанных на однопоточность (зависимость по данным) приходится избавляться и переходить на другие алгоритмы (а это примерно как с винтового на реактивный двигатель перейти). Переход на GPU пока не выстрелил, но возможно придется подключать и это лет через 5-7.
В общем если бы авиация развивалась как IT, то можно было бы на выходные в другую звездную систему сгонять и вернутся к понедельнику на работу.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft написав:В Украине происходит такой же процесс, вместо того чтобы десятилетиями варится в совковых конторах, но теперь с хозрасчетом эти люди едут на Запад за большими деньгами. ..... Поэтому то что происходит - это хорошо для Украины. Украинцы учатся работать, а не симулировать работу за симуляцию оплаты.
То есть вот сейчас Вы всерьез утверждаете что когда специалисты уезжают из страны, оставляя здесь детей, семьи, которые живут не видя отца - или увозя детей с собой туда где их воспитают в иностранной среде и вырастят не украинцев - а "американцев украинского просихождения" - это хорошо?
katso написав:То есть вот сейчас Вы всерьез утверждаете что когда специалисты уезжают из страны, оставляя здесь детей, семьи, которые живут не видя отца - или увозя детей с собой туда где их воспитают в иностранной среде и вырастят не украинцев - а "американцев украинского просихождения" - это хорошо?
Да, хорошо, так как у детей доступа к "русскому миру" будет меньше. И лучше пусть их мозги будут засраны Суперменом и Батманом, чем Сталиным и дедовоевалами.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft написав: Теперь 32-поточник на рабочем компе это норма, а значит от всего класса алгоритмов завязанных на однопоточность (зависимость по данным) приходится избавляться и переходить на другие алгоритмы (а это примерно как с винтового на реактивный двигатель перейти). Переход на GPU пока не выстрелил, но возможно придется подключать и это лет через 5-7.
В общем если бы авиация развивалась как IT, то можно было бы на выходные в другую звездную систему сгонять и вернутся к понедельнику на работу.
GPU уже на свалку, вы видели последние новинки FPGA??