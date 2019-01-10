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Україні напророкували лідерство
у втраті робочої сили

Україні напророкували лідерство у втраті робочої сили
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 23:39

  ruvex написав:
  AlifeSoft написав:
  ruvex написав:Все это характерно, как для общей инфраструктуры, гражданского назначения так и для систем военного значения, к примеру систем дальней навигации, которые по сей день в военных целях не имеют аналогов и хоть и модернизируются, но остаются параллельно с новыми системами.

Это вам в пропаганде рассказали?

Мне хватает личного, практического, служебного опыта, достаточно высокого уровня, уже на момент проекта подобного тинейджерского эмбриона с заискивающим преклонением перед западом.


Так чего ж все эти специалисты такие в рынок не вписавшиеся, вынужденные работать на 5-10 тыс грн? Ведь их военные разработки сейчас должны раскупаться как смартфоны Ксяоми.
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С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 00:04

  AlifeSoft написав:Так чего ж все эти специалисты такие в рынок не вписавшиеся, вынужденные работать на 5-10 тыс грн? Ведь их военные разработки сейчас должны раскупаться как смартфоны Ксяоми.

Разработки не потеряли классификационного и технического уровня в сравнении с аналогами систем дальней навигации и точного времени. Даже не понимаете, что разговор идет об эпохах. В таком случае отвечу сообразно. Увидим, как ваши хвалебные разработки будут также востребованы по прошествии 40-50 лет.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 00:22

  ruvex написав:Разработки не потеряли классификационного и технического уровня в сравнении с аналогами систем дальней навигации и точного времени. Даже не понимаете, что разговор идет об эпохах. В таком случае отвечу сообразно. Увидим, как ваши хвалебные разработки будут также востребованы по прошествии 40-50 лет.


Они не будут востребованы, так как я работаю в сфере компьютерного зрения и приходится переписывать по новому часто то что делал 7 лет назад. Связано с развитием компьютерной техники и разным подходам. Теперь 32-поточник на рабочем компе это норма, а значит от всего класса алгоритмов завязанных на однопоточность (зависимость по данным) приходится избавляться и переходить на другие алгоритмы (а это примерно как с винтового на реактивный двигатель перейти). Переход на GPU пока не выстрелил, но возможно придется подключать и это лет через 5-7.

В общем если бы авиация развивалась как IT, то можно было бы на выходные в другую звездную систему сгонять и вернутся к понедельнику на работу.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 13:48

  AlifeSoft написав:В Украине происходит такой же процесс, вместо того чтобы десятилетиями варится в совковых конторах, но теперь с хозрасчетом эти люди едут на Запад за большими деньгами.
.....
Поэтому то что происходит - это хорошо для Украины. Украинцы учатся работать, а не симулировать работу за симуляцию оплаты.


То есть вот сейчас Вы всерьез утверждаете что когда специалисты уезжают из страны, оставляя здесь детей, семьи, которые живут не видя отца - или увозя детей с собой туда где их воспитают в иностранной среде и вырастят не украинцев - а "американцев украинского просихождения" - это хорошо?
katso
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 14:19

  katso написав:То есть вот сейчас Вы всерьез утверждаете что когда специалисты уезжают из страны, оставляя здесь детей, семьи, которые живут не видя отца - или увозя детей с собой туда где их воспитают в иностранной среде и вырастят не украинцев - а "американцев украинского просихождения" - это хорошо?


Да, хорошо, так как у детей доступа к "русскому миру" будет меньше. И лучше пусть их мозги будут засраны Суперменом и Батманом, чем Сталиным и дедовоевалами.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 14:25

  AlifeSoft написав: Теперь 32-поточник на рабочем компе это норма, а значит от всего класса алгоритмов завязанных на однопоточность (зависимость по данным) приходится избавляться и переходить на другие алгоритмы (а это примерно как с винтового на реактивный двигатель перейти). Переход на GPU пока не выстрелил, но возможно придется подключать и это лет через 5-7.

В общем если бы авиация развивалась как IT, то можно было бы на выходные в другую звездную систему сгонять и вернутся к понедельнику на работу.

GPU уже на свалку, вы видели последние новинки FPGA?? :)
maza5
 
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