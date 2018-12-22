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IBM представила перший комерційний квантовий комп'ютер
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 січ, 2019 09:24
Пропонуємо до обговорення:
Корпорація IBM представила Q System One - компактний модульний квантовий комп'ютер, який самі представники компанії охрестили «першою у світі інтегрованою універсальною квантовою обчислювальною системою, розробленою для наукового та комерційного застосування». Купити цей комп'ютер поки не можна.
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R2
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 09:24
Конец криптовалютам и блокчейну? вернее IBM Q System One это начало конца.
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Джон
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 09:38
Что вы так переживаете за Крипто валюту??
Теперь вся криптозащита(все методы шифрования ) накроется и вашу карту ломанут легко. Короче нужно скоро изобретать что то новое...
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maza5
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