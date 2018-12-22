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IBM представила перший
комерційний квантовий комп'ютер

IBM представила перший комерційний квантовий комп'ютер
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 09:24

IBM представила перший комерційний квантовий комп'ютер

Пропонуємо до обговорення:
Корпорація IBM представила Q System One - компактний модульний квантовий комп'ютер, який самі представники компанії охрестили «першою у світі інтегрованою універсальною квантовою обчислювальною системою, розробленою для наукового та комерційного застосування». Купити цей комп'ютер поки не можна.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 09:24

Конец криптовалютам и блокчейну? вернее IBM Q System One это начало конца.
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 09:38

Re: IBM представила перший комерційний квантовий комп'ютер

Что вы так переживаете за Крипто валюту??
Теперь вся криптозащита(все методы шифрования ) накроется и вашу карту ломанут легко. Короче нужно скоро изобретать что то новое...
maza5
 
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