Офіційний прогноз середнього курсу гривні до долара в 2019 році за базовим сценарієм - 28,2 грн/дол.
Дивися повний текст Мінфін оцінив обсяг платежів за держборгом в 2019 році.
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 09:46
Мінфін оцінив обсяг платежів за держборгом в 2019 році
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Дивися повний текст Мінфін оцінив обсяг платежів за держборгом в 2019 році.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 09:46
в 2019 году 28,2 грн/долл., а в 2020 году – 29,7 грн/долл.?
бред. кто-то что-то завтыкал обновить
Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:26
Из этой суммы 145 млрд. (15% доходов госбюджета) процентов и 272 млрд. новых займов. С учетом планируемого дефицита бюджета (90 млрд.) придется занять на рынке более 360 млрд. грн. - около 10% ВВП.
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