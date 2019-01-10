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Мінфін оцінив обсяг платежів
за держборгом в 2019 році

Мінфін оцінив обсяг платежів за держборгом в 2019 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 09:46

Мінфін оцінив обсяг платежів за держборгом в 2019 році

Пропонуємо до обговорення:
Офіційний прогноз середнього курсу гривні до долара в 2019 році за базовим сценарієм - 28,2 грн/дол.

Дивися повний текст Мінфін оцінив обсяг платежів за держборгом в 2019 році.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 09:46

в 2019 году 28,2 грн/долл., а в 2020 году – 29,7 грн/долл.?
бред. кто-то что-то завтыкал обновить
smart_analyst2017
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:26

Міністерство фінансів України оцінює загальний обсяг платежів за державним боргом в 2019 році в 417 млрд грн, або 14,2 млрд в доларовому еквіваленті.

Из этой суммы 145 млрд. (15% доходов госбюджета) процентов и 272 млрд. новых займов. С учетом планируемого дефицита бюджета (90 млрд.) придется занять на рынке более 360 млрд. грн. - около 10% ВВП.
Волгарь
 
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