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Мінфін оцінив обсяг платежів
за держборгом в 2019 році

Мінфін оцінив обсяг платежів за держборгом в 2019 році
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 09:46

Мінфін оцінив обсяг платежів за держборгом в 2019 році

Пропонуємо до обговорення:
Офіційний прогноз середнього курсу гривні до долара в 2019 році за базовим сценарієм - 28,2 грн/дол.

Дивися повний текст Мінфін оцінив обсяг платежів за держборгом в 2019 році.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 09:46

в 2019 году 28,2 грн/долл., а в 2020 году – 29,7 грн/долл.?
бред. кто-то что-то завтыкал обновить
smart_analyst2017
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:26

Міністерство фінансів України оцінює загальний обсяг платежів за державним боргом в 2019 році в 417 млрд грн, або 14,2 млрд в доларовому еквіваленті.

Из этой суммы 145 млрд. (15% доходов госбюджета) процентов и 272 млрд. новых займов. С учетом планируемого дефицита бюджета (90 млрд.) придется занять на рынке более 360 млрд. грн. - около 10% ВВП.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:48

Re: Мінфін оцінив обсяг платежів за держборгом в 2019 році

  Волгарь написав:Из этой суммы 145 млрд. (15% доходов госбюджета) процентов

118,6 млрд - 10.5% https://feao.org.ua/wp-content/uploads/ ... ebt_md.pdf
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:39

  lapay написав:
  Волгарь написав:Из этой суммы 145 млрд. (15% доходов госбюджета) процентов

118,6 млрд - 10.5% https://feao.org.ua/wp-content/uploads/ ... ebt_md.pdf

Возможно, произошла некая корректировка. Но осенью цифры были такие
Окажет ощутимое давление на бюджетные расходы рост выплат по государственному долгу, оцениваемых на уровне 417,5 млрд грн, в том числе обслуживание долга — 145,2 млрд грн (это вторая по величине статья расходов государственного бюджета, ее доля превышает 13%, по сравнению с текущим годом расходы вырастут на 11,5%). Собственно, погашение госдолга на сумму 272,3 млрд грн (на 96,5 млрд больше, чем в 2018-м) будет происходить путем замещения его новыми заимствованиями: они ожидаются в сумме 324,8 млрд грн, что на 109,8 млрд превышает план на 2018 год, из них большую часть — 202 млрд грн — предполагается привлечь на внутреннем рынке.

http://zet.in.ua/statistika-2/byudzhet/ ... 2019-goda/
При этом общая сумма (проценты +погашение) в итоге не изменилась - те же 417,5 млрд.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:47

  Волгарь написав:http://zet.in.ua/statistika-2/byudzhet/ ... 2019-goda/
При этом общая сумма (проценты +погашение) в итоге не изменилась - те же 417,5 млрд.

Ви плутаєте різні поняття. Обслуговування боргу в бюджеті - це ті гроші, які витратять із бюджету, в них входять і відсотки, і частина тіла. Додадково будуть залучені нові кредити, щоб покрити всі виплати по боргам. Ви ж написали про відсотки по боргу - вони менші.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:59

Re: Мінфін оцінив обсяг платежів за держборгом в 2019 році

  Волгарь написав:Возможно, произошла некая корректировка.

"Додаток № 2
до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2019 рік»"
Фінансування Державного бюджету України на 2019 рік
(тис. грн.)

401000 - Запозичення - 345 925 613,8
401100 - Внутрішні запозичення - 202 019 348,7
401200 - Зовнішні запозичення - 143 906 265,1

402000 - Погашення - -272 247 148,7
402100 - Внутрішні зобов'язання - -150 480 113,6
402200 - Зовнішні зобов'язання - -121 767 035,1

http://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text ... 11n176.xls
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:13


Так де там така інформація, в якій з 130 позицій?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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