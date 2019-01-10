Мінфін оцінив обсяг платежів за держборгом в 2019 році
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Возможно, произошла некая корректировка. Но осенью цифры были такие
Окажет ощутимое давление на бюджетные расходы рост выплат по государственному долгу, оцениваемых на уровне 417,5 млрд грн, в том числе обслуживание долга — 145,2 млрд грн (это вторая по величине статья расходов государственного бюджета, ее доля превышает 13%, по сравнению с текущим годом расходы вырастут на 11,5%). Собственно, погашение госдолга на сумму 272,3 млрд грн (на 96,5 млрд больше, чем в 2018-м) будет происходить путем замещения его новыми заимствованиями: они ожидаются в сумме 324,8 млрд грн, что на 109,8 млрд превышает план на 2018 год, из них большую часть — 202 млрд грн — предполагается привлечь на внутреннем рынке.
Ви плутаєте різні поняття. Обслуговування боргу в бюджеті - це ті гроші, які витратять із бюджету, в них входять і відсотки, і частина тіла. Додадково будуть залучені нові кредити, щоб покрити всі виплати по боргам. Ви ж написали про відсотки по боргу - вони менші.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...