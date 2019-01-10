Ссылка единая на все додатки -
(с
Просто в самом низу, щелкая мышкой, выбираете тот, что вам нужен, от 1-го до 9-го. Неужели вы никогда не работали с приложениями к бюджетам?
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:43
Ссылка единая на все додатки -
(с
Просто в самом низу, щелкая мышкой, выбираете тот, что вам нужен, от 1-го до 9-го. Неужели вы никогда не работали с приложениями к бюджетам?
Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:03
Re: Мінфін оцінив обсяг платежів за держборгом в 2019 році
Просто цифри в додатку не відповідають посиланню
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:10
Re: Мінфін оцінив обсяг платежів за держборгом в 2019 році
В вашей ссылке "Проект Закону України «Про Державний бюджет на 2019 рік»"
В моей на уже принятый "Закон «Про Державний бюджет на 2019 рік»".
Т.ч. никто не "збрехав", просто в проект были внесены изменения, отсюда и разница в цифрах.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:17
Re: Мінфін оцінив обсяг платежів за держборгом в 2019 році
Обслуговування боргів не може зменшитись за два місяці, та ще й так радикально, на 100 млрд гривен, хіба що збільшитись, якщо за цей період брали короткострокові позики.
Тут, певне, є якісь внутрішньодержавні борги між Мінфіном і НБУ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
|