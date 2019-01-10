RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Мінфін оцінив обсяг платежів
за держборгом в 2019 році

Мінфін оцінив обсяг платежів за держборгом в 2019 році
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:43

  lapay написав:yanyura
У Вас посилання на додадок №1

Ссылка единая на все додатки - http://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text ... 11n176.xls
Зображення
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629-19)
Просто в самом низу, щелкая мышкой, выбираете тот, что вам нужен, от 1-го до 9-го. Неужели вы никогда не работали с приложениями к бюджетам?
yanyura
 
Повідомлень: 3984
З нами з: 09.01.09
Подякував: 956 раз.
Подякували: 809 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:03

Re: Мінфін оцінив обсяг платежів за держборгом в 2019 році

  yanyura написав:Просто в самом низу, щелкая мышкой, выбираете тот, что вам нужен, от 1-го до 9-го. Неужели вы никогда не работали с приложениями к бюджетам?

Просто цифри в додатку не відповідають посиланню https://feao.org.ua/wp-content/uploads/ ... ebt_md.pdf рис.6, в графі обслуговування боргів. Незрозуміло, хто збрехав.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6456
З нами з: 01.08.15
Подякував: 815 раз.
Подякували: 970 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:10

Re: Мінфін оцінив обсяг платежів за держборгом в 2019 році

  lapay написав:Просто цифри в додатку не відповідають посиланню https://feao.org.ua/wp-content/uploads/ ... ebt_md.pdf рис.6, в графі обслуговування боргів. Незрозуміло, хто збрехав.

В вашей ссылке "Проект Закону України «Про Державний бюджет на 2019 рік»"
В моей на уже принятый "Закон «Про Державний бюджет на 2019 рік»".

Т.ч. никто не "збрехав", просто в проект были внесены изменения, отсюда и разница в цифрах.
yanyura
 
Повідомлень: 3984
З нами з: 09.01.09
Подякував: 956 раз.
Подякували: 809 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:17

Re: Мінфін оцінив обсяг платежів за держборгом в 2019 році

  yanyura написав:Т.ч. никто не "збрехав", просто в проект были внесены изменения, отсюда и разница в цифрах.

Обслуговування боргів не може зменшитись за два місяці, та ще й так радикально, на 100 млрд гривен, хіба що збільшитись, якщо за цей період брали короткострокові позики.
Тут, певне, є якісь внутрішньодержавні борги між Мінфіном і НБУ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6456
З нами з: 01.08.15
Подякував: 815 раз.
Подякували: 970 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jeugen і 23 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Президент прогнозує Україні у 2019-му рекордне... 1, 2, 3
R2 » Чет 10 січ, 2019 21:38
21 1281
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 січ, 2019 16:06
lapay
Порошенко прогнозує в 2019-му найвище за вісім років...
R2 » П'ят 11 січ, 2019 09:53
9 339
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 січ, 2019 14:20
Imp
Гройсман обіцяє рекордні дорожні роботи у 2019 році
R2 » Чет 10 січ, 2019 17:34
3 163
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 січ, 2019 22:01
ruvex

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.